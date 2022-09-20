Стокгольм, , 11:20 — REGNUM В разгар продолжающегося подсчета голосов на выборах в Швеции административный совет лена Вестра-Гёталанд разъяснил своим сотрудникам, как следует оценивать голоса, отданные за кандидатов. Оказалось, что в тех случаях, когда крестик касается квадрата другого кандидата, голос должен учитываться только как голос за одну из парламентских партий Швеции. Об этом сообщили источники телеканала SVT.

Бюллетень Pixabay.com

«Это вообще незаконно», — сказал анонимный источник.

Как напоминают журналисты, личная оценка каждого бюллетеня крутится вокруг главного правила: закрашенный квадрат, поставленный крестик, галочка не должны вообще приниматься во внимание — если в бюллетене можно понять волю избирателя, то голос за кандидата должен быть засчитан. Если же человек случайно внес отметку размашистым почерком, но сама отметка позволяет четко уловить настроение избирателя, то это не должно являться основанием для брака бюллетеня.

Как рассказали журналистам SVT сотрудники избиркомов, действия администрации лена нарушают права пожилых людей, у которых зачастую трясутся руки, и они могут случайно задеть квадрат другого кандидата при заполнении бюллетеня.