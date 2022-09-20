Москва, 20 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Президент Армении Никол Пашинян сознательно и целенаправленно сдал свою страну, а оппозиция не сделала ничего, чтобы этого не допустить или исправить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Свое отношение к господину Пашиняну и ко всему прочему я высказал, и оно у меня всегда базируется на понятии чести и метафизики… Люди делятся на тех, кто слышит и не слышит пролитую кровь. Господин Пашинян политой крови не слышит. Он довел все это дело до конфликта и активно его раскручивал. Потом он сделал все, чтобы Армения проиграла, а потом он капитулировал. Армянский народ имел все возможности отреагировать на это. Он отреагировал так, как отреагировал. Не было поражения господина Пашиняна на выборах», — заявил Кургинян.

Он также подчеркнул, что армянская оппозиция каким-то образом вдруг разучилась сменять неугодных ей политических деятелей, хотя в предыдущие эпохи очень даже могла. В этой связи, отмечает политолог, России идти поперек батьки в пекло по ситуации с Карабахом — очень странно.