Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Профицит бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году предложили направить на погашение государственного долга региона. Об этом 20 сентября на заседании городского правительства заявила глава комитета финансов Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Фактически полученные дополнительные доходы субъект имеет право направить на досрочное погашение государственного долга. С учётом этих норм бюджетного законодательства комитет финансов предлагает досрочно погасить облигационные займы, выпущенные до 2022 года», — заявила Енилина.

Она добавила, что досрочное погашение позволит сэкономить на обслуживании государственного долга. Весь профицит бюджета-2022 почти в 30 млрд рублей предложили направить на погашение госдолга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал это предложение. Он назвал его «правильным решением».

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