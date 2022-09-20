Бондарский район, 20 сентября 2022, 11:18 — REGNUM Мать троих несовершеннолетних детей отправил за неуплату алиментов в колонию общего режима суд в Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.
Неоднократно судимая 44-летняя жительница Бондарского района задолжала своим детям более 800 тысяч рублей. Женщину уже подвергали административному наказанию, однако нерадивая мать продолжала вести антиобщественный образ жизни.
С учётом мнения прокуратуры и личности женщины суд отправил её в колонию общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.