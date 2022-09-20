Тамбовская область, 20 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Мать троих несовершеннолетних детей отправил за неуплату алиментов в колонию общего режима суд в Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Неоднократно судимая 44-летняя жительница Бондарского района задолжала своим детям более 800 тысяч рублей. Женщину уже подвергали административному наказанию, однако нерадивая мать продолжала вести антиобщественный образ жизни.

С учётом мнения прокуратуры и личности женщины суд отправил её в колонию общего режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.