Канберра, , 11:18 — REGNUM Медицинская страховая компания nib вернет 40 миллионов долларов, сэкономленных на выплатах по медицинскому страхованию, более чем 600 000 жителям Австралии «в знак признания» ограниченных возможностей своих клиентов в доступе к медицинским услугам во время пандемии коронавируса. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Еще в начале пандемии компания nib выделила средства, чтобы помочь покрыть расходы по любым претензиям до тех пор, пока работа служб здравоохранения вернется в нормальное русло.

«Мы увидели значительное сокращение больничного и медицинского обслуживания … На сегодняшний день объем урегулированных претензий оказался ниже, чем ожидалось, поэтому мы вернем нашим клиентам еще 40 миллионов долларов», — говорится в заявлении управляющего директора nib Марка Фитцгиббон.

Фитцгиббон отметил, что сумма будет переведена на банковские счета клиентов к концу ноября текущего года.

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