Кутаиси, Грузия, 20 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Заложники в филиале одного из банков в Кутаиси в Грузии были захвачены вооружённым мужчиной в маске. Об этом 20 сентября сообщает телекомпания «Мтавари архи» со ссылкой на очевидцев.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

По информации источника, на данный момент «неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация».

Также очевидцы произошедшего рассказали, что видели, как вооружённый мужчина ворвался в здание банка и после этого там раздались выстрелы. При этом одна из очевидиц утверждает, что напавший потребовал сумму в 2 млн в неизвестно какой валюте.

В то же время, телекомпания не уточняет, на какой именно из банков было совершено это нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Красноярске 40-летний мужчина получил шесть лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей по уголовному делу о попытке кражи из банкомата более 2 млн рублей.