Барнаул, , 11:15 — REGNUM Вхождение Донбасса в состав России необходимо ускорить, считает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября он отметил:

Донбасс Никита Третьяков ИА REGNUM

«Соболезную жителям Донбасса по поводу гибели ни в чем не повинных мирных жителей вследствие непрекращающихся обстрелов городов и сел киевскими нацистами.

Считаю, что в таких условиях необходимо ускорить организацию и проведение референдумов о вхождении Донбасса, Херсона и Запорожья в состав РФ. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов у жителей этих территорий на скорейшее восстановление там мирной жизни.

Напротив, продление периода неопределённости со временем проведения референдумов, может, по моему мнению, усилить сомнения жителей Донбасса и Юга б. УССР относительно дальнейших их перспектив и усложнить процесс выполнения целей и задач СВО».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября главы ЛНР, ДНР и Херсонской области высказались о перспективах проведения референдума о присоединении регионов к РФ. По их мнению, вопрос вхождения в состав России является первоочередным.

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