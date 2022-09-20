Кутаиси, Грузия, , 11:14 — REGNUM Отделение «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября захватил вооружённый мужчина. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По неподтверждённой информации, в банке находились около десяти человек, которые до сих пор остаются в здании. Правоохранители перекрыли периметр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в октябре 2020 года было успешное ограбление банка. В Зугдиди неизвестный захватил заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, он освободил заложников и смог скрыться от полиции.