Канберра, , 11:17 — REGNUM Автомобилисты по всей Австралии не должны сталкиваться со скачком цен на бензин, когда на следующей неделе закончится действие сокращения акциза на топливо. Об этом федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс заявил 20 сентября на пресс-конференции, пишет австралийская The Guardian.

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Он повторил, что нынешнее правительство Австралии под руководством премьер-министра страны Энтони Альбаниза принимает трудное, но необходимое решение, чтобы положить конец временному сокращению акциза на топливо, которое было введено бывшим кабинетом министров.

В то же время в ходе пресс-конференции Чалмерс настаивал на том, что миллионы литров топлива, купленного по более низким ценам и отправленные на хранение, должны гарантировать, что скачка цен не произойдет.

«Мы тесно сотрудничаем с поставщиками, чтобы понять, что под землей в цистернах у нас находятся сотни миллионов литров топлива, которое было куплено по более низкой цене», — сказал казначей.

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