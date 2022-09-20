Благовещенск, 20 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Благовещенске мужчина заплатил 30 тыс. рублей за то, что выкрикивал оскорбительные лозунги об армии России, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили административный штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе управления МВД по региону.

Fas.gov.ru Штраф

Читайте также: Амурчанина оштрафовали за призывы помешать военнослужащим РФ

Благовещенец дискредитировал действия военнослужащих, задействованных в специальной операции в защиту республик Донбасса. О том, что он оскорбляет бойцов российской армии, в полицию сообщили горожане. Мужчина публично извинился за свой поступок в видеообращении.

Амурчанина судили по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Как сообщало ИА REGNUM, жителя села Ивановка Амурской области в марте задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали за дискредитацию вооружённых сил РФ.