Москва, 20 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Расследование обстоятельств массового отравления людей в одном из кафе Дагестана взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ситуации, сообщили в пресс-службе СКР.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Напомним, 19 сентября в одном из кафе города Дербента отравились 16 человек. Предварительно причиной отравления называют угарный газ. В больницу были госпитализированы 14 пострадавших, в том числе четверо подростков.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время в рамках проверочных мероприятий установлено, что утечку газа могла спровоцировать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.