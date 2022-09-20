Магадан, , 11:12 — REGNUM Власти Магаданской области продолжают работать по заключенным соглашениям на ВЭФ 2022.

Юрий Трутнев в Магадане Пресс-служба правительства Магаданской области

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«На совещании 20 сентября обсудили дорожную карту совместных действий с ВЭБ. РФ. В первую очередь решили сосредоточится на реализации трёх проектов: строительство яхтенного порта, арендного жилья, возведение очистных сооружений в районе третьей очереди набережной.

У института развития ВЭБ. РФ свой опыт реализации больших проектов в регионах. Например, они возводят на Дальнем Востоке дома для сотрудников одной крупной федеральной компании. Вполне возможно подобную схему применить на Колыме. Уже в конце октября должна выйти проектно-сметная документация такого жилья для Магадана», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане для развития туризма построят современную гостиницу.