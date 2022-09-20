Берлин, 20 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Поставщики газа в Германии стараются сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива, поэтому отказываются подключать клиентов к базовым тарифам, вынуждая граждан использовать дорогой тариф вместо более дешёвого. Об этом сообщает газета Die Welt.

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Согласно законодательству ФРГ, поставщик с наибольшим количеством клиентов в регионе должен предложить каждому базовую программу снабжения. Однако компании предпочитают переводить клиентов на более выгодный гражданам тариф только через три месяца, а в этот период предлагают гражданам страны дорогой «замещающий» тариф.

Как подчеркнул эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия, подобными действиями поставщики газа хотят преумножить и без того ощутимые сверхприбыли.

«Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой», — указал эксперт.

Например, основной берлинский поставщик газа Vattenfall при базовой стоимости топлива около 28 центов за киловатт-час предлагает замещающий тариф с расценкой 66,7 цента за киловатт-час.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии выделило миллиарды евро на закупку природного газа в попытках предотвратить энергетический кризис после сокращения поставок из России. В частности, ФРГ планирует развернуть серию плавучих хранилищ, в которых будут хранить и регазифицировать сжиженный природный газ.

Однако представитель по энергетической политике блока ХДС/ХСС Марк Хелфрих назвал это фикцией, подчеркнув, что «даже если плавучие хранилища будут полностью задействованы, их доля в покрытии наших потребностей в газе будет слишком мала».

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