Вашингтон, , 11:13 — REGNUM 19 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Южной Кореи Пак Чина и министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

В ходе 50-минутной встречи представители двух стран обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обменялись мнениями по поводу решения проблемы выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в эпоху колониального господства Японии на Корейском полуострове (1910–1945 гг).

Пак Чин ознакомил своего коллегу с планом Сеула по формированию частных фондов для выплаты компенсаций, довёл до его сведения позицию жертв трудовой мобилизации.

Министры сошлись во мнении относительно необходимости продолжения диалога и скорейшего улучшения отношений между странами.