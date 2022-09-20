Канберра, 20 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Крупнейший австралийский авиаперевозчик Q﻿antas отказался от предложения вегетарианских блюд на некоторых внутренних рейсах. Об этом 20 сентября сообщил телеканал NineNews.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

В авиакомпании подтвердили, что с 22 сентября у пассажиров будет только один вариант еды, например, куриный пирог или фриттата с цукини и луком, на внутренних рейсах продолжительностью менее трех с половиной часов.

Журналисты отмечают, что это не первое сокращение предложенных блюд. Отмена некоторых предложений компанией на некоторых внутренних рейсах началась еще в июне 2020 года во время пандемии коронавируса.

«Если меню на конкретном рейсе не подходит для вегетарианцев, мы стараемся предложить альтернативу в виде небольших сладких или соленых закусок, которые являются вегетарианскими блюдами», — говорится в заявлении Qantas.