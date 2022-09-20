Москва, 20 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Власти США на протяжении многих десятков лет ставили биологические опыты на своих же гражданах, не жалея их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

«Властям США своих не жаль. Это факт. И опыты на своих гражданах они ставили как минимум с XIX века. Налицо ряд сословной и расовой дискриминации, который до сих пор присутствует в американском обществе. И чтобы ни говорили в Вашингтоне о равенстве народов, в США остаётся правящий класс, который фактически является пуританской элитой. В состав этой элиты входит ряд семей, из которых выбирается глава Белого дома, из которых состоит американский олигархат. Они могут быть разными по расе. Но все они имеют друг с другом родственные связи», — обратил внимание собеседник ИА REGNUM.

«Опыты США будут ставить и дальше как над американцами, так и над жителями других стран. Но при этом даже внутри США будет сохраняться катастрофическая разница, которая будет формировать отношение правящей элиты — части так называемого «золотого миллиарда», к населению США и других стран», — уверен Бредихин.

Напомним, что ранее делегация США в Женеве фактически призналась в проведении на территории бывшей УССР биологических экспериментов на малообеспеченных людях и на лицах, проходящих лечение в психиатрических учреждениях. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.