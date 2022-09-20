Эр-Рияд, 20 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил официальное приглашение королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдулазизу Аль Сауду принять участие в работе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится в Алжире 1 ноября. Об этом сообщает алжирская официальная газета El-Bilad.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

Отмечается, что министр юстиции Алжира Абдул Рашид Табби прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где вручил приглашение государственному министру иностранных дел страны Аделю Аль-Джубейру.

«Мы высоко оцениваем интенсивные усилия президента Теббуна, направленные на создание наилучших условий для организации арабского саммита, который станет важной вехой на пути воссоединения арабских государств и даст новый старт для совместных арабских действий», — цитируют журналисты заявление Аль-Джубейра.

Ранее посланник президента Алжира посетил иракскую столицу Багдад, где вручил президенту Ирака Бархаму Салиху приглашение принять участие в саммите ЛАГ. До этого министр Абдул Рашид Табби передал приглашения президенту Ливана Мишелю Ауну, а также королю Иордании Абдалле II.