Москва, 20 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Вариант с «черным списком» выпускающих суперкомпьютеры китайских компаний вполне реален, считает депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Он обратил внимание на публикацию Reuters с упоминанием письма к американским компаниям с запретом без спецлицензии минторга экспортировать оборудование китайским заводам, производящим чипы размером менее 14 нм. Это усиливает уже введённые антикитайские меры, указал парламентарий.

«Письма счастья» коснутся не только Nvidia и AMD, но и конкурентов, решивших занять их ниши в КНР, это гиганты вроде Intel и Cerebras Systems. Ограничения могут коснуться и оборудования, содержащего важные чипы. Мера затронет производителей серверов Dell, Hewlett Packard и Super Micro Computer, пишет издание.

«Задача Штатов — сохранение цифрового господства, нацбезопасность и противодействие военной модернизации Китая. Так что вариант с «черным списком» выпускающих суперкомпьютеры китайских компаний вполне реален», — полагает Попов.

«Мало того, своих союзников США подбивают делать то же самое. По сути это хоть и частичная, но технологическая блокировка Китая. Посмотрим, чем ответит Си», — добавил депутат.

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