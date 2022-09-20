Уфа, 20 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. 1,2 млрд рублей выделены из средств федерального бюджета на ликвидацию трех свалок в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Свалка

Вопросы реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике рассмотрели на заседании республиканского правительства.

Сообщается, что в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в Башкирии до 2024 года планируется ликвидировать шесть несанкционированных свалок в городах Стерлитамак, Благовещенск, Баймак, Давлеканово, Сибай и Кумертау.

Отмечается, что по трем из них (в городах Сибай, Баймак и Стерлитамак) выделены средства из федерального бюджета в размере 1,2 млрд рублей.

Премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров поручил главам муниципалитетов и городов обеспечить обустройство контейнерных площадок, на которых будут размещены контейнеры, закупленные в рамках освоения федеральных субсидии.

«Министерству природопользования и экологии необходимо провести инвентаризацию объектов обращения с отходами с последующей корректировкой территориальной схемы, а также совместно с регоператорами и инвесторами проработать вопрос строительства объектов обращения с отходами. Министерству природопользования и экологии совместно с министерством цифрового развития внедрить в информационную систему «ТКО-Башкортостан» функционал, позволяющий отслеживать пути перемещения мусора — от момента его образования до утилизации», — приводит пресс-служба слова Назарова.