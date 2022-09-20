Мурманск, 20 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Арбитраж Мурманской области полностью удовлетворил исковое заявление Центра судоремонта «Звёздочка» из Архангельской области. Решением суда АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» должно выплатить истцу более 38 млн рублей неустойки. Решение судьи Дубровкина может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья решил «взыскать с АО «10 СРЗ» в пользу АО «ЦС «Звездочка»38 104 995 рублей 15 копеек неустойки и 200 000 рублей судебных расходов».

Напомним, в июне 2022 года центр «Звёздочка» обратился в суд сразу с двумя исками к своему мурманскому коллеге — АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод». Общая сумма претензий составила почти 94 млн рублей. Оба предприятия при этом являются частью дивизиона Объединённой судостроительной корпорации.

Также 3 октября 2022 года судья рассмотрит иск «Звёздочки» к тому же СРЗ на сумму 23 276 669,81 рубля, который был подан в начале сентября 2022 года. Речь идёт «о возврате авансового платежа» — более 22,8 млн рублей по расторгнутому договору от 2019 года и процентов — более 429 тыс. рублей.