Канберра, , 11:10 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступит на текущей неделе перед Генассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с национальным заявлением от имени Австралии. 20 сентября газета The Guardian написала, что несколько правозащитных организаций обратились с просьбой к австралийским властям поднять с высокой трибуны проблему мирового голода.

Голод в Африке quentcourtois0

Вонг возглавит делегацию Австралии на 77-й сессии Ассамблеи на текущей неделе в сопровождении сенатора Патрика Додсона.

«Широкая коалиция ведущих австралийских организаций по оказанию помощи призывает правительство Австралии выделить 150 миллионов долларов на экстренный пакет помощи голодающим странам», — написали журналисты.

Отмечается, что нехватка зерна и сильные засухи поставили жителей таких стран, как Сомали, Эфиопия, Кения, Южный Судан и Йемен, в состояние острой нехватки продовольствия и на грань голодной смерти.