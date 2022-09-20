Канберра, 20 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выступит на текущей неделе перед Генассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с национальным заявлением от имени Австралии. 20 сентября газета TheGuardian написала, что несколько правозащитных организаций обратились с просьбой к австралийским властям поднять с высокой трибуны проблему мирового голода.

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Голод в Африке

Вонг возглавит делегацию Австралии на 77-й сессии Ассамблеи на текущей неделе в сопровождении сенатора Патрика Додсона.

«Широкая коалиция ведущих австралийских организаций по оказанию помощи призывает правительство Австралии выделить 150 миллионов долларов на экстренный пакет помощи голодающим странам», написали журналисты.

Отмечается, что нехватка зерна и сильные засухи поставили жителей таких стран, как Сомали, Эфиопия, Кения, Южный Судан и Йемен, в состояние острой нехватки продовольствия и на грань голодной смерти.