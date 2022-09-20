Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Актриса Эшли Грин родила первенца. Об этом он сообщила в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из х/ф «Сумерки». Реж. Кэтрин Хардвик. 2008 год. Эшли Грин в роли Элис Каллен

По словам Грин, у неё с мужем Полом Куори родилась дочь. Пара назвала ребёнка Кингсли Рейн Куори.

ИА REGNUM напоминает, что Эшли Грин стала известна благодаря кинофраншизе «Сумерки». Она исполнила роль вампира Элис Каллен.