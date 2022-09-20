Будапешт, , 11:07 — REGNUM Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций против России, заявил 20 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто U.S. Department of State

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», — заявил он в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Глава МИД Венгрии добавил, что санкции «уже без всяких сомнений доказали, что они гораздо болезненнее» для ЕС, чем для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил. что эффективность нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН будет зависеть от того, сможет ли она способствовать прекращению конфликта и установлению мира на территории б. УССР.

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