Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Руководство Казахстана поможет облегчить ведение бизнеса в республике компаниям США, которые решат войти на казахстанский рынок. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями глобальных финансовых институтов и международных корпораций в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба главы государства.

Официальное интернет-представительство президента России Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит практическим шагом в продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США», — сказал Токаев.

Сообщается, что он предоставил собравшимся информацию о потенциале экономики Казахстана и о мерах, которые предпринимают в республике, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Планируется диверсификация экономики во всех сферах.

По данным пресс-службы, на встрече присутствовали руководители компаний Chevron, ExxonMobil, Boeing, Microsoft и других американских гигантов.

Напомним, Токаев также прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.