Кызыл, , 11:06 — REGNUM Депутат хурала представителей Кызыла, председатель комитета по правовой политике Айдыс Саая погиб в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горсовета столицы Тувы.

Айдыс Саая Хурал представителей города Кызыла

Обладатель крапового берета, участник боевых действий в Чечне, на Донбассе 2014–2015 годов, а также военной операции в Сирии, принимал участие в специальной военной операции.

Айдыс Саая родился в 1978 году в городе Ак-Довурак, в 2009 году окончил Сибирский юридический институт МВД России в Красноярске по специальности Юрист. В 2018–2021 годы работал директором Тувинского кадетского корпуса.

«Мы навсегда сохраним в своих сердцах добрую память об Айдысе Александровиче, как о прекрасном человеке, принципиальном руководителе, ответственном депутате всегда остро реагирующем на чаяния своих земляков», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным погибшего принёс и глава республики Владислав Ховалыг. Он напомнил, что Айдыс Саая был одним из первых бойцов подразделения СОБР МВД Тувы, отличался дисциплинированностью, отзывчивостью, для которого поставленная задача всегда была приоритетом.

«Мы вместе были избраны в пятый созыв Хурала представителей г. Кызыла. Всегда отмечал его неравнодушие ко всему происходящему. Айдыс Александрович искренне старался сделать мир вокруг лучше, много лет посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», — отметил он.