Москва, 20 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Московская биржа продемонстрировала снижение индекса. В начале торгов 20 сентября индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов, то произошло впервые с 9 сентября.

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Небольшое снижение индекса зафиксировано ещё накануне, 19 сентября. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,19% — до 2 430,54 пункта.

Эксперты полагают, что таким образом рынок акций реагирует на неустойчивый внешний фон — изменение цен на нефть и курса рубля.