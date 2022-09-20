Канберра, 20 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. 20 сентября австралийская редакция TheGuardian смогла подтвердить, что самый пожилой мужчина Австралии, который каждый день занимался спортом, не курил, не пил и не играл в азартные игры, умер в возрасте 110 лет из-за COVID-19.

Жан-Поль Лоренс. Смерть Тиберия. 1864

Фрэнк Мауэр родился 15 августа 1912 года и жил со своим сыном Филипом в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии). Мужчина скончался 17 сентября.

Другой сын мужчины, Барри, отметил, что здоровье его отца ухудшилось после заражения коронавирусом несколько недель назад.

Журналисты пишут, что еще в 2020 году Мауэр дал совет, как дожить до здоровой старости: не курить, не пить и не играть в азартные игры.

«Это три вещи, которым вы можете следовать. То, как вы живете жизнь, имеет значение», — сказал тогда мужчина.