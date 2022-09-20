Москва, , 11:05 — REGNUM Став мегарегулятором, Банк России должен стать и «мегаответственным» не только за финансовую стабильность, но и за экономические условия и деловую активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Если анализировать роль ключевой ставки в российском инфляционном процессе, то при текущем уровне инфляции выше 12% годовых 7,5% выглядят не очень убедительно в классической либеральной рыночной экономике, — сказал Ордов. — При этом ФРС США и ЕЦБ столкнулись с рекордными уровнями инфляции 7-9% годовых, но их учетные ставки остаются существенно ниже российской ключевой, хотя инфляция все более сопоставима по уровням. При этом можно быть уверенным, что американцы и европейцы не увидят у себя учетную ставку в размере 7,5% по многим причинам. Как следствие, возникает лишь один вопрос — сам ЦБ РФ верит в свои прогнозы по инфляции в РФ в 2023–2024 годах? Если да, то [низкая] ключевая ставка не помешает, но может помочь достичь заданных уровней через стимулирование роста предложения. Парадоксально, но факт, что сегодня после существенного снижения импорта у нас инфляция во многом стала следствием превышения спроса над предложением».

По его мнению, в октябре 2022 года сезонная инфляция вполне может усилиться, но она будет явно еще дополнена сокращением ассортимента и монополизацией отдельных товарных рынков и секторов экономики.

«Хочется надеяться, что, став мегарегулятором, Банк России станет и мегаответственным не только за финансовую стабильность, но и за экономические условия и активность. Пока же мы надеемся на то, что в случае быстрой адаптации российской экономики к новым реалиям, ключевая ставка еще в 2022 году достигнет 7%, а в следующем пробьет дно в самом приятном для нас смысле — снизившись до менее 5%», — предположил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ставки по коммерческим кредитам остаются высокими и снижают конкурентоспособность российского бизнеса.

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