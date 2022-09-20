Москва, 20 сентября 2022, 11:05 — REGNUM Став мегарегулятором, Банк России должен стать и «мегаответственным» не только за финансовую стабильность, но и за экономические условия и деловую активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Банк России
Банк России
Goverment.ru

«Если анализировать роль ключевой ставки в российском инфляционном процессе, то при текущем уровне инфляции выше 12% годовых 7,5% выглядят не очень убедительно в классической либеральной рыночной экономике, — сказал Ордов. — При этом ФРС США и ЕЦБ столкнулись с рекордными уровнями инфляции 7-9% годовых, но их учетные ставки остаются существенно ниже российской ключевой, хотя инфляция все более сопоставима по уровням. При этом можно быть уверенным, что американцы и европейцы не увидят у себя учетную ставку в размере 7,5% по многим причинам. Как следствие, возникает лишь один вопрос — сам ЦБ РФ верит в свои прогнозы по инфляции в РФ в 2023–2024 годах? Если да, то [низкая] ключевая ставка не помешает, но может помочь достичь заданных уровней через стимулирование роста предложения. Парадоксально, но факт, что сегодня после существенного снижения импорта у нас инфляция во многом стала следствием превышения спроса над предложением».

По его мнению, в октябре 2022 года сезонная инфляция вполне может усилиться, но она будет явно еще дополнена сокращением ассортимента и монополизацией отдельных товарных рынков и секторов экономики.

«Хочется надеяться, что, став мегарегулятором, Банк России станет и мегаответственным не только за финансовую стабильность, но и за экономические условия и активность. Пока же мы надеемся на то, что в случае быстрой адаптации российской экономики к новым реалиям, ключевая ставка еще в 2022 году достигнет 7%, а в следующем пробьет дно в самом приятном для нас смысле — снизившись до менее 5%», — предположил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ставки по коммерческим кредитам остаются высокими и снижают конкурентоспособность российского бизнеса.

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