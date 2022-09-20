Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Американская актриса Сара Полсон («Американская история ужасов») исполнит главную роль в сериале по сценарию документального фильма «Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин». Об этом пишет издание Deadline.

Сара Полсон Кадр из интервью на телевидении

Предстоящее шоу расскажет о Гвен Шамблин, прославившейся благодаря авторской программе питания для похудения Weigh Down Workshop, связанной с христианством. Шамблин регулярно обвиняли в эмоциональном, психологическом и физическом насилии с целью якобы культовой практики церкви. Отмечается, что Полсон не только воплотит в сериале образ писательницы, но и выступит исполнительным продюсером проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, актёрский состав экранизации Gran Turismo Нила Бломкампа получил пополнение. Так, к проекту присоединился Даррен Барнет, известный по сериалу «Я никогда не…».

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