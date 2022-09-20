Омск, 20 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело против 41-летнего местного жителя, надругавшегося над своей 11-летней дочерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

ru.torange.biz Уголовное дело

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней»).

По версии следствия, 18 сентября пьяный омич совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери. О преступлении узнала мать девочки. Она обратилась к правоохранителям. Подозреваемый задержан. Следствие настаивает на его аресте.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года стало известно, что жителя Костромской области осудили за совершение половых преступлений против дочери. Мужчине, надругавшемуся над семилетней девочкой, назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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