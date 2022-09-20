Сеул, , 11:04 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей США Айшей Мухаммад в матче первого круга турнира в Сеуле (Южная Корея). Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

Теннисистка Екатерина Александрова Дарья Драй © ИА REGNUM

Александрова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и 2 из 4 брейков.

Александрова является 24-й ракеткой мира. Мухаммад занимает 142-е место в рейтинге WTA.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с представительницей Южной Кореи Хан На Лэ.