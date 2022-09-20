Канберра, , 11:07 — REGNUM 20 сентября Австралийский орган по надзору за соблюдением прав потребителей объявил о суровых мерах в отношении предприятий, занимающихся ложной экоповесткой, а именно рекламой своих якобы экологически чистых продуктов, которые на самом деле таковыми не являются. Об этом написала австралийская The Guardian.

Товары на экспорт

В Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей заявили, что компании должны быть готовы обосновывать любые претензии в отношении защиты окружающей среды или устойчивого развития при продвижении своих товаров и услуг. В противном случае ведомство примет принудительные меры, если увидит, что потребители вводятся в заблуждение или обманываются.

«К сожалению, комиссия слышит растущую обеспокоенность тем, что некоторые предприятия ложно продвигают экологические цели, чтобы извлечь выгоду из меняющихся предпочтений потребителей. Общие термины, такие как «экологически чистый», «зеленый» или «устойчивый», имеют ограниченную ценность и могут ввести потребителей в заблуждение, поскольку они редко предоставляют достаточную информацию о том, что именно это означает с точки зрения продукта или услуги, которые потребители рассматривают для покупки», — заявила заместитель председателя органа Делия Рикард в ходе выступления на форуме SMH Sustainability Summit.