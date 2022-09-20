Москва, , 11:09 — REGNUM Ситуация с освобождением Донецкой Народной Республики пойдёт по иному, оптимистичному сценарию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире проекта «Соловьев Live».

Донецкая Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций и парламентов, чтобы вместе готовить референдумы о присоединении к России.

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