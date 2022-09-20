Ульяновск, 20 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области не обеспечен надлежащий переход на новую систему обращения с коммунальными отходами, не соответствуют требованиям свыше 50% контейнерных площадок и нужно создать дополнительные объектов сортировки отходов. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам совместной коллегии с прокуратурой Ульяновской области и органами власти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Представители ведомств обсудили практику надзора за исполнением органами власти законодательства в сфере обращения с отходами. В прокуратуре отмечают, что данный вопрос «имеет высокую социальную значимость», но несмотря на актуальность, принимаемые «меры не позволяют его разрешить».

«Не обеспечен надлежащий переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, не обустроено и не соответствует требованиям закона более 50% контейнерных площадок», — говорится в сообщении.

В природоохранной прокуратуре подчёркивают, что в Ульяновской области необходимо создание дополнительных объектов сортировки отходов.

По итогам обсуждения выработаны меры по решению выявленных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области до конца года закупят свыше 630 контейнеров для раздельного сбора ТКО. На эти цели из федерального бюджета перечислят 9,8 млн рублей.