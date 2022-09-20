Москва, 20 сентября 2022, 11:02 — REGNUM Как для США, так и для европейских элит нет ничего более притягательного, чем опустить уровень жизни Европы на самое дно и поставить всех «под ружье» воевать с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Все сразу возьмут это под козырек, а тех, кто не будет этого делать и будет превышать установленные нормы, будут наказаны. Таким образом уровень жизни европейцев опустят ниже плинтуса, народные протесты при этом никого волновать не будут. Потом же, когда уровень жизни опустится до предела, а уровень уныния вырастет до предела, европейцам разрешат мыться чуть-чуть чаще. Все сочтут, что жизнь станет налаживаться, а продукция из Европы станет рентабельной.
Таким образом, отметил политолог, в отношениях США к Европе и России имеется ряд показателей, включая экзистенциальную ненависть, их собственные проблемы, готовность Европы служить США и полное наплевательство на демократию. И если все именно так, то паллиативами Россия не ограничится.