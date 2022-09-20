Москва, 20 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Как для США, так и для европейских элит нет ничего более притягательного, чем опустить уровень жизни Европы на самое дно и поставить всех «под ружье» воевать с Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Что страшнее всего? Француженка — ленивая, капризная, с профсоюзами, которой надо платить несколько тысяч евро за плохой труд. Зачем так раскормили? Потому что боролись с Советским Союзом и нужно было сказать, что у нас там государство общенационального достояния. Теперь докормились до этого, продукция нерентабельная, надо перебрасывать китаянкам, вьетнамкам и так далее, те начинают развиваться, и выяснятся, что нельзя. Так почему бы не опустить эту условную француженку и не сказать: «Ты будешь бороться с Путиным, поняла, будешь вытираться мокрым полотенцем один раз неделю!», — заявил Кургинян.

Все сразу возьмут это под козырек, а тех, кто не будет этого делать и будет превышать установленные нормы, будут наказаны. Таким образом уровень жизни европейцев опустят ниже плинтуса, народные протесты при этом никого волновать не будут. Потом же, когда уровень жизни опустится до предела, а уровень уныния вырастет до предела, европейцам разрешат мыться чуть-чуть чаще. Все сочтут, что жизнь станет налаживаться, а продукция из Европы станет рентабельной.

«Да все они вынесут. Я никогда не понимал до конца, хорошо зная Европу, как американцы держат ее за одно место. Вот чем? Понятно, базами, понятно деньгами, но еще чем-то. Она особенным образом не суверенна. Она может чуть-чуть повыпендриваться… Поэтому они и рассматривают ее как свое хозяйство. Хуже им, так еще лучше! Америка сказала «надо!», Европа ответила «есть!», — продолжил Кургинян.

Таким образом, отметил политолог, в отношениях США к Европе и России имеется ряд показателей, включая экзистенциальную ненависть, их собственные проблемы, готовность Европы служить США и полное наплевательство на демократию. И если все именно так, то паллиативами Россия не ограничится.