Каир, 20 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом 20 сентября сообщает Masry al-Youm со ссылкой на заявление посольства Египта в Вашингтоне.

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По последним данным, встреча была посвящена обсуждению ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросы двусторонней повестки дня.

Отмечается, что в ходе встречи также обсуждалась ситуация в Палестине и роль США и Египта в вопросах мирного урегулирования ситуации в регионе.

«Обе стороны подчеркнули стратегию двусторонних отношений и обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес», — цитируют журналисты заявление посольства Египта в Вашингтоне.