Вологда, 20 сентября 2022, 11:01 — REGNUM В Вологодской области продлят до 2025 года региональные ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям. Соответствующий законопроект одобрен областным правительством, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что право на ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка в Вологодской области имеет семья, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Как сообщало ИА REGNUM, Правительство России выделило около 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям.