Вологда, 20 сентября 2022, 11:01 — REGNUM В Вологодской области продлят до 2025 года региональные ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям. Соответствующий законопроект одобрен областным правительством, сообщает пресс-служба ведомства.

Многодетная семья
Многодетная семья
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«Проектом закона области предлагается также продлить действие срока предоставления таких выплат на детей, рожденных до 31 декабря 2025 года. Ранее срок составлял 2024 год, — сообщил и. о. председателя правительства области Эдуард Зайнак. — Расходы на выплаты планируется обеспечить в пределах бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на эти цели, и софинансирования из федерального бюджета в виде субсидии региону в размере 77%».

Напомним, что право на ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка в Вологодской области имеет семья, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, Правительство России выделило около 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям.