Москва, , 11:01 — REGNUM Законопроект, который позволит принимать адекватные меры и своевременно пресекать попытки финансирования ВСУ, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками предлагается возможность принятия мер ограничительного характера к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

«Любые призывы жертвовать деньги на противника, равно как и информация, как это сделать «безопасно», должны блокироваться. А виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по ст.275 УК РФ (cанкция предполагает до 20 лет лишения свободы). Это вопрос безопасности нашей страны», — рассказал Пискарёв.

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