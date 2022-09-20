Канберра, 20 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 20 сентября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс объявил, что нынешнее лейбористское правительство страны представит свой первый бюджет в парламент в октябре текущего года, пишет газета TheGuardian.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

На пресс-конференции казначей Чалмерс представил обновленную информацию о прогнозах расходов федерального правительства на следующий финансовый год, подтвердив, что итоговая сумма бюджета на 50 миллиардов долларов лучше, чем прогнозировалось.

«Чуть более половины этой суммы, где-то 28 миллиардов долларов, приходится на более высокие, чем ожидалось, доходы правительства … Остальные, порядка 20 миллиардов долларов, приходятся на сокращение расходов», — сказал казначей.

﻿»Это существенное улучшение бюджета приветствуется, но большая его часть обусловлена временными факторами», — затем признался Чалмерс.