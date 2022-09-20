Оренбург, , 11:06 — REGNUM Координатор проекта ОНФ «Бюро расследований» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил мнение, что население Донбасса давно определилось с местом жительства.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Думаю, жители ЛНР и ДНР ещё в 2014 году определились, в какой стране они хотят жить. Поэтому проведение референдума было вопросом времени. Сегодняшняя геополитическая обстановка, как никогда подтверждает необходимость проведения референдума, цель которого — это обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей ЛНР и ДНР», — сказал общественник.

Напомним, в ЛНР и ДНР заявили о подготовке референдумов о вхождении Республик в состав России.