Оренбург, 20 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Координатор проекта ОНФ «Бюро расследований» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил мнение, что население Донбасса давно определилось с местом жительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«Думаю, жители ЛНР и ДНР ещё в 2014 году определились, в какой стране они хотят жить. Поэтому проведение референдума было вопросом времени. Сегодняшняя геополитическая обстановка как никогда подтверждает необходимость проведения референдума, цель которого — это обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей ЛНР и ДНР», — сказал общественник.

Напомним, в ЛНР и ДНР заявили о подготовке референдумов о вхождении республик в состав России.