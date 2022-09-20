Донецк, 20 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. От обороны к наступлению перешли на артёмовском направлении союзные войска. Об этом 20 сентября рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Что касается артёмовоского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артёмовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артёмовского завода шампанских вин, известного завода», — сказал он.

Кроме того, глава ДНР уточнил, что киевские нацисты сделали попытку предпринять активные действия в населённых пунктах Коровий Яр, Новоселовка и Дробышево на краснолиманском направлении, однако получили отпор.

«У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории (ДНР. — Ред.), а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала семь способов, которыми с привлечением граждан России проводят сбор средств для поддержки ВСУ.