Канберра, 20 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Австралия присоединится к некоторым странам в ограничении цен на российскую нефть в попытке усилить давление на политику Кремля. Об этом федеральный казначей Джим Чалмерс заявил на пресс-конференции 20 сентября, передает телеканал NineNews.

Австралия

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Ранее, идея установления ценового потолка на российскую нефть была предложена США и другими странами группы G7.

Чалмерс сказал, что члены G7 обеспокоены инфляционным давлением из-за скачков стоимости нефти на международном рынке и «опасной глобальной экономической ситуацией, наблюдаемой прямо сейчас».﻿

Он также отметил, что провел переговоры с министром финансов США Джанет Йеллен о возможных решениях для борьбы с высокими ценами на нефть и о любом ответе, который может предпринять Россия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет продавать нефть какой-либо стране, участвующей в схеме ограничения цен.