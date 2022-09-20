Альмерия, Испания, , 10:59 — REGNUM Темпы и масштабы ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка будут зависеть от его способности сдержать инфляционные ожидания и обуздать рост цен в других секторах, помимо энергоносителей, сказал член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос, о чем сообщает агентство Bloomberg.

Европейский центральный банк JIP

Прекращение поставок российского газа в Европу, вероятно, приведет к более длительному и интенсивному всплеску инфляции, которой нельзя противостоять одним только замедлением активности, сказал де Кос, который также возглавляет центральный банк Испании.

«Мы продолжим нормализацию денежно-кредитной политики, темпы и масштабы которой будут зависеть от материализации рисков для нашего среднесрочного целевого показателя инфляции», — сказал де Кос, выступая в Альмерии, Испания.

Однако де Кос предупредил, что монетарные меры должны быть направлены не только на краткосрочную инфляцию, учитывая, что процентные ставки влияют на цены не сразу. Он также сказал, что величина замедления экономического роста будет ключевым фактором, который определит среднесрочные инфляционные ожидания и, следовательно, будущие решения по денежно-кредитной политике.

«Наши действия влияют на инфляцию очень постепенно, достигая своего максимального влияния примерно через два года», — сказал де Кос.

По его словам, даже если бы эффект проявлялся быстрее, «возможно, было бы нежелательно форсировать слишком быстрое приближение инфляции к 2% из-за чрезмерного влияния на активность и занятость, которое оно повлечет за собой».

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