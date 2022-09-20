Казань, 20 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Жительницу Самары обвиняют в Татарии в серии интернет-мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

ИА REGNUM Интернет

По версии следствия, с июня по октябрь 2021 года 18-летняя обвиняемая размещала на популярных интернет-сервисах объявления о сдаче жилья в аренду и продаже игровых приставок. При переписке она предлагала покупателям пройти по ссылке на фишинговый сайт, где те должны были ввести данные своих банковских карт. Получив доступ к банковским счетам, злоумышленница похищала деньги и переставала выходить на связь.

Жертвами ее мошеннической схемы стали 17 жителей разных регионов России. Общий размер ущерба превысил 900 тыс. рублей.

Девушка полностью признала свою вину и частично возместила ущерб. Она находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд города Казани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске осудили жителя Казани за особо крупное мошенничество. Мужчина похитил 16,6 млн рублей, пострадал от его действий 101 человек.

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