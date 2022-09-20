Воронеж, 20 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев определился с кандидатурой на пост руководителя управления ветеринарии региона. Решение принято 20 сентября по итогам встречи губернатора с заместителем председателя регионального правительства Виктором Логвиновым и заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Николаем Эсауленко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Воронежской области Николай Эсауленко

«С 29 июля в регионе вакантна должность руководителя управления ветеринарии Воронежской области. Из предложенных на данную должность кандидатов глава региона Александр Гусев принял решение о назначении Николая Эсауленко руководителем управления ветеринарии Воронежской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Николай Эсауленко окончил Воронежский государственный университет им. К. Д. Глинки в 1997 году, работал ветеринарным врачом, затем — в ветеринарных лабораториях, в управлении сельского хозяйства Панинского района, в Панинской районной станции по борьбе с болезнями животных. С 2014 по 2019 год он занимал должность заместителя руководителя управления ветеринарии Воронежской области, с августа 2019 года по март 2021 года руководил управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. Сейчас занимает должность замглавы управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Официальное назначение Николая Эсауленко на новую должность состоится после подписания необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, Семён Першин был уволен с должности руководителя управления ветеринарии Воронежской области 29 июля, он занимал этот пост с 2016 года. До назначения также работал замруководителя управления Россельхознадзора.