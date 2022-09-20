Берлин, 20 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Германии газовые хранилища заполнены на 90,07%, сообщил 20 сентября глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Armenia.gazprom.ru Газохранилище

«Заполнив газовые хранилища на 90,07%, Германия достигла нового этапа», — написал он в Twitter.

Мюллер также выразил надежду, что закаченный газ повысит безопасность энергоснабжения страны.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что среди жителей Европы нарастает отчаяние по мере приближения зимы, которую придётся пережить без российского газа. Люди скупают дровяные и угольные печи, в некоторых регионах возникла нехватка дров.

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